Afrin'de 2 askerimizi şehit eden teröristlerle işbirliği yapan kaçakçılar yakalandı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit edildiği olayda yakalanan 11 teröristle işbirliği yapan 6 kaçakçı yakalandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığında sorgulanan 6 kaçakçıdan 5'i "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanarak Hatay Cezaevine gönderilirken, 1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan ve 11 teröriste yardım eden 6 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Başsavcı Ataman, açıklamasının devamında "23 Ocak 2018 tarihinde Zeytindalı Harekâtı’nın 4'ncü gününde Piyade Üst. Teğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi eylemine ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2018/18327 soruşturma kapsamında; P. Üst. Teğ. Oğuz Kaan Usta ile P. Uzm. Çvş. Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi eylemine katıldıkları iddiası bulunan dokuz şüpheli Hatay 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/09/2018 tarihli 2018/407 sorgu sayılı kararıyla, iki şüpheli de Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 26/09/2018 tarih ve 2018/401 sorgu sayılı kararıyla olmak üzere; toplamda 11 şüpheli tutuklanmış, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler ile işbirliği içinde, Hatay/Afrin sınır bölgesinde kaçakçılık faaliyetinde bulundukları iddiası bulunan 6 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 01 Ekim 2018 tarihinde göz altına alınmış, kolluk ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadelerinin alınmalarına müteakip ‘Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş; Hatay 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 03/10/2018 tarih ve 2018/432 sorgu sayılı kararı ile; 5 şüpheli şahsın tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol altına alınmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verdi.