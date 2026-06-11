Afrikalı yetimlerin yüzü Kalbi Selim'le güldü

Uluslararası misyonerlik kuruluşları 'yardımlaşma' adı altında dünyanın dört bir yanında top koştura dursun, Türk yardım dernekleri de özellikle Afrika'da yetimlerin yüzünü güldürmeye, yaralarını sarmaya tam hız devam ediyor. Bursa merkezli Kalbi Selim Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, son olarak Kurban Bayramı'nda binlerce Afrikalı'nın kursağından et geçmesine vesile oldu.

Uluslararası misyonerlik kuruluşları 'yardımlaşma' adı altında dünyanın dört bir yanında top koştura dursun, Türk yardım dernekleri de özellikle Afrika'da yetimlerin yüzünü güldürmeye, yaralarını sarmaya tam hız devam ediyor. Bursa merkezli Kalbi Selim Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, son olarak Kurban Bayramı'nda binlerce Afrikalı'nın kursağından et geçmesine vesile oldu.

Kalbi Selim Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman İpekçioğulları ve arkadaşları, Kurban Bayramı'nda Çad'da gönülleri fethetti. Beslenme yetersizliği ve susuzluk sebebiyle her sene on binlerce kişinin öldüğü ülkeye çıkarma yapan Kalbi Selim Derneği, Çad'ın Encemena şehrinde yetim çocuklara umut, halka moral oldu. Uçakla tam 10 saat süren bir yolculuk sonrası Çad'a ulaşan dernek ekibi, 50 dereceyi bulan sıcağa rağmen hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkları kapı kapı gezip halka dağıttı.Bölgedeki 4 köyde bulunan kabilelere; din, dil, ırk gözetmeksizin yardım eli uzattı. Çocukların, hatta yaşı henüz 20 olan gençlerin bile içtikleri kirli sudan hastalanıp, tedavi olamadıkları için hayatlarını kaybettikleri o köylere 3 su kuyusu açan dernek heyeti, 450 küçükbaş, 140 tane de büyükbaş kurban satın alıp, yetimlerin yüzünü güldürdü. Dernek Başkanı Osman İpekçioğulları, ''Çocuklara hediyelerle birlikte, 1000 tane Kur'an-ı Kerim hediye ettik. Ayakları yara bere içinde olanların, kendilerine götürülen terliklerle ne kadar mutlu olduklarına şahit olduk. Derneğimize kurban bağışı yapanların emanetlerini birinci elden yetimlere ulaştırmanın buruk sevincini yaşadık. Oradaki hayat şartlarını görünce cennet vatanımızdaki halimize sonsuz şükretmenin yanında o yoksulların da sorumluluğunu taşımamız gerektiğini düşünüyoruz.' dedi