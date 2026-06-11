  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa Armağan: CHP'nin medya ve basına yönelik saldırı sicili yeni değil Özgür basına saldırıya hep birlikte karşı çıkıyoruz! Cumartesi saat 14.00’te Akit Medya önünde buluşalım Özgür Özel ve yandaşlarından istifa kararı ABD ateşkesi ihlal edince olanlar oldu! İran’dan hürmüz boğazı uyarısı CHP'nin sosyal medya faaliyetleri mercek altında: "3 bin troll hesap tespit edildi" Futbol şölenine hazır mısınız? 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam başlıyor 21 il listeye girdi! Son 5 ayın ihracat rakamları açıklandı MSB'den flaş Doğu Akdeniz uyarısı: Herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı yok İsrail Suriye'yi resmen işgal ediyor! İstanbul'da feci kaza! Araç tırın altına girdi: 1'i bebek 3 ölü
Gündem Afrikalı yetimlerin yüzü Kalbi Selim'le güldü
Gündem

Afrikalı yetimlerin yüzü Kalbi Selim'le güldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Afrikalı yetimlerin yüzü Kalbi Selim'le güldü

Uluslararası misyonerlik kuruluşları 'yardımlaşma' adı altında dünyanın dört bir yanında top koştura dursun, Türk yardım dernekleri de özellikle Afrika'da yetimlerin yüzünü güldürmeye, yaralarını sarmaya tam hız devam ediyor. Bursa merkezli Kalbi Selim Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, son olarak Kurban Bayramı'nda binlerce Afrikalı'nın kursağından et geçmesine vesile oldu.

Uluslararası misyonerlik kuruluşları 'yardımlaşma' adı altında dünyanın dört bir yanında top koştura dursun, Türk yardım dernekleri de özellikle Afrika'da yetimlerin yüzünü güldürmeye, yaralarını sarmaya tam hız devam ediyor. Bursa merkezli Kalbi Selim Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, son olarak Kurban Bayramı'nda binlerce Afrikalı'nın kursağından et geçmesine vesile oldu.

Uluslararası misyonerlik kuruluşları 'yardımlaşma' adı altında dünyanın dört bir yanında top koştura dursun, Türk yardım dernekleri de özellikle Afrika'da yetimlerin yüzünü güldürmeye, yaralarını sarmaya tam hız devam ediyor. Bursa merkezli Kalbi Selim Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, son olarak Kurban Bayramı'nda binlerce Afrikalı'nın kursağından et geçmesine vesile oldu.

Kalbi Selim Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman İpekçioğulları ve arkadaşları, Kurban Bayramı'nda Çad'da gönülleri fethetti. Beslenme yetersizliği ve susuzluk sebebiyle her sene on binlerce kişinin öldüğü ülkeye çıkarma yapan Kalbi Selim Derneği, Çad'ın Encemena şehrinde yetim çocuklara umut, halka moral oldu. Uçakla tam 10 saat süren bir yolculuk sonrası Çad'a ulaşan dernek ekibi, 50 dereceyi bulan sıcağa rağmen hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkları kapı kapı gezip halka dağıttı.Bölgedeki 4 köyde bulunan kabilelere; din, dil, ırk gözetmeksizin yardım eli uzattı. Çocukların, hatta yaşı henüz 20 olan gençlerin bile içtikleri kirli sudan hastalanıp, tedavi olamadıkları için hayatlarını kaybettikleri o köylere 3 su kuyusu açan dernek heyeti, 450 küçükbaş, 140 tane de büyükbaş kurban satın alıp, yetimlerin yüzünü güldürdü. Dernek Başkanı Osman İpekçioğulları, ''Çocuklara hediyelerle birlikte, 1000 tane Kur'an-ı Kerim hediye ettik. Ayakları yara bere içinde olanların, kendilerine götürülen terliklerle ne kadar mutlu olduklarına şahit olduk. Derneğimize kurban bağışı yapanların emanetlerini birinci elden yetimlere ulaştırmanın buruk sevincini yaşadık. Oradaki hayat şartlarını görünce cennet vatanımızdaki halimize sonsuz şükretmenin yanında o yoksulların da sorumluluğunu taşımamız gerektiğini düşünüyoruz.' dedi

 

Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık!
Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık!

Kültür Sanat

Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık!

Bakan Ersoy, Rusya'nın yeni büyükelçisini ağırladı...
Bakan Ersoy, Rusya'nın yeni büyükelçisini ağırladı...

Kültür Sanat

Bakan Ersoy, Rusya'nın yeni büyükelçisini ağırladı...

Bakan Nuri Ersoy'dan yeni evlenen çifte sürpriz
Bakan Nuri Ersoy'dan yeni evlenen çifte sürpriz

Aktüel

Bakan Nuri Ersoy'dan yeni evlenen çifte sürpriz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nedim Şener'den Canlı Yayında Sert Tepki: "Hırsıza Hırsız Demek Suç Değil"
Gündem

Nedim Şener'den Canlı Yayında Sert Tepki: "Hırsıza Hırsız Demek Suç Değil"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan programda Gazeteci Nedim Şener ile program sunucusu Pınar Işık Ardor arasında dikkat çeken bir tartışma y..
Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!
Gündem

Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına döner dönmez ‘Bir tek onu affetmem’ dediği Ali Mahir Başarır, kendisiyle bir..
Özgür Özel Sünni Müslümanları hedef aldı! 'Sünni Müslümanlar kayrılıyor Alevilere haksızlık yapılıyor'
Siyaset

Özgür Özel Sünni Müslümanları hedef aldı! 'Sünni Müslümanlar kayrılıyor Alevilere haksızlık yapılıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Alevi ve Sünni vatandaşlar üzerinden yürüttüğü ayrıştırıcı siyaset kamuoyunda tepki toplarken, açıklamasınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23