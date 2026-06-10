Genç kızları fuhuş bataklığına sürüklemek isteyen ahlaksız kadından iğrenç sözler! TikTok'ta yine ahlaksızlık

18-20 yaşındaki körpe dimağlara evlilik müessesesini kötüleyip zina ve fuhuş bataklığını adres gösteren bu ahlaksıza, dindar Anadolu insanı adeta nefret kustu.

Milli ve manevi değerlerimizi dinamitlemek için adeta yarışa giren sosyal medya lağımlarında, bu kez de genç kızlarımızı parayla bedenlerini satmaya teşvik eden bir şirret boy gösterdi. Çektiği videoda utanmadan, arlanmadan "Kocaya bedavadan vereceğine ona buna parayla ver, 3-5 tane ev yap" diyerek namussuzluğu ve zinayı meşrulaştırmaya çalışan bu zehirli dil, toplumsal infiale yol açtı.

Mukaddes aile yapımızı çökertmek ve gençliği gayrimeşru hayatın kölesi yapmak isteyen bu mihrakların pervasızlığı, "Bu kadar köksüzlük, bu kadar edepsizlik olmaz" dedirtti.

Gençliği fuhşa, zinaya ve haksız kazanca özendirerek geleceğimizi karartmaya yeltenen bu şahıs hakkında adli makamların ve emniyet güçlerinin derhal harekete geçerek gerekli cezayı kesmesi bekleniyor.