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Eğitim Milyonlarca veli kalkmasını istiyordu: Bakan Tekin ara tatiller için alınan kararı açıkladı
Eğitim

Milyonlarca veli kalkmasını istiyordu: Bakan Tekin ara tatiller için alınan kararı açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Milyonlarca veli kalkmasını istiyordu: Bakan Tekin ara tatiller için alınan kararı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin öğrencileri, velileri ve eğitim camiasını ilgilendiren düzenlemeleri açıkladı. Milyonlarca velinin kalkmasını istediği ara tatillerle ilgili alınan karar da belli oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin öğrencileri, velileri ve eğitim camiasını yakından ilgilendiren düzenlemeleri açıklarken uzun süredir gündemde olan ve velilerin kalkmasını istediği ara tatil kararını da duyurdu. Yeni eğitim öğretim yılı planlamasına ilişkin bilgi veren Tekin, ara tatillerin kalkmayacağını açıkladı.

Bakan ilk dönem ara tatilinin mevcut uygulamadaki gibi devam edeceğini ikinci dönemde yapılacak ara tatilin ise Ramazan Bayramı haftasıyla birleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

LGS SINAV MERKEZLERİNE KAMERA GELİYOR

Bakan Tekin’in açıkladığı düzenlemeler arasında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılan binalarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir uygulama yer alıyor. Buna göre sınavların gerçekleştirildiği sınıflara kameralar yerleştirilecek. Kameraların yalnızca sınav süresince aktif olacağı ve sınav güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

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