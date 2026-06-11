Adı 9 kişilik listede yer almayan Enginyurt isyan etti! Yüreğiniz yetiyorsa beni de atın!

Bir tır garajından paylaştığı video mesajla ihraçlara tepki gösteren eski ülkücü, yeni devrimci Enginyurt; “İhraç kararını şiddetle kınıyor, yok hükmünde sayıyorum. Parti Meclisi’nde alınması gereken kararı siz kim oluyorsunuz da böyle bir karar alıyorsunuz? İhraç kararını neye göre aldınız? Kimsiniz? Sıfatınız ne? Ben, Sayın Özgür Özel’in ve yol arkadaşlarımın yanındayım. Yol arkadaşlarını yolda bulduklarına terk edenlerden olmadım, olmayacağım. Butlancılara sesleniyorum. Her birimizi atsanız da ihraç etseniz de Özgür Özel’in yanındayız. Butlana karşıyız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Yüreğiniz yetiyorsa beni de atın!” diye konuştu.