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Gündem Özgür basına saldırıya hep birlikte karşı çıkıyoruz! Cumartesi saat 14.00’te Akit Medya önünde buluşalım
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Özgür basına saldırıya hep birlikte karşı çıkıyoruz! Cumartesi saat 14.00’te Akit Medya önünde buluşalım

Yeniakit Publisher
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Özgür basına saldırıya hep birlikte karşı çıkıyoruz! Cumartesi saat 14.00’te Akit Medya önünde buluşalım

CHP’nin korsan genel başkanı Özgür Özel’in hedef göstermeleri sonucunda TBMM önünde gazetecilik görevini yapan Akit TV muhabiri ve kameramanı, vandalların fiziki ve sözlü saldırılarına uğradı. Basın özgürlüğünü hedef alan alçak saldırı, Cumartesi günü saat 14.00’te Akit Medya önünde STK’ların da katılımıyla protesto edilecek.

CHP’nin korsan genel başkanı Özgür Özel, bir süredir hakkın ve hakikatin gür sesi Akit Medya Grubu’nu hedef gösterip tehditler savururken, kendisine bağlı vandallar dün TBMM önünde CHP’nin grup toplantısı muammasını takip eden Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut’a ve kameraman Nuh Güneş’e fiziki saldırıda bulunarak darp ettiler. Vatandaşın haber alma hakkını engel olan gözü dönmüş azgın azınlığın basın özgürlüğüne müdahalesi Cumartesi günü saat 14.00'te Akit Medya Grubu Merkezi binası önünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla ortak basın açıklaması ile protesto edilecek.

AKİT MEDYA’DAN KAMUOYUNA DUYURU

Basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, yalnızca gazetecileri değil, toplumun haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü de hedef almaktadır.

Bu çerçevede, Akit Medya'ya ve görevlerini yaparken saldırıya uğrayan basın emekçilerine destek vermek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir dayanışma buluşması gerçekleştirilecektir.

Program kapsamında, sivil toplum kuruluşları adına ortak bir basın açıklaması yapılacak ve basına yönelik saldırılara karşı ortak duruş ortaya konulacaktır.

Bu anlamlı dayanışmada tüm sivil toplum kuruluşlarını, vakıfları, dernekleri, platformları ve duyarlı vatandaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz.

Basın özgürlüğüne sahip çıkmak, şiddete karşı ortak ses vermek ve dayanışmayı büyütmek için tüm dostlarımızı Akit Medya önüne davet ediyoruz.

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Yorumlar

Bir

akit' in YANINDAYIZ

Mehmet

Adamlar muhalefetteyken basına baskı yapıyorlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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