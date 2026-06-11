Ağzından sigarasıyla aracından inip yangını söndürdü: Hangi geri zekalı o! Benim abla!
İstanbul’da bir vatandaş kentsel dönüşüme giren metruk bir binanın önünde çıkan yangına aracından ağzında sigarasıyla inip müdahale etti. O sırada vatandaşların itfaiyeyi aradığını öğrenen vatandaş ağzında yine sigarasıyla itfaiyeyi aratıp ‘Gelmenize gerek yok’ dedirtti! Bir mahalle sakini, bunu yapan kişinin geri zekalı olduğunu söylerken vatandaşın ‘o geri zekalı benim abla’ dediği anlar izleyenleri güldürdü.
Ağzında sigarasıyla sürdüğü otomobilden çıkıp karda koşan domuzu yakalayıp biraz sevdikten sonra bırakarak tüm dünyada ünlü olan Türk’ün bir benzeri de İstanbul’da ortaya çıktı.
Kentsel dönüşüme giren metruk bir binanın önünde çıkan yangına o sırada yoldan geçerken aracını park eden bir vatandaş ağzında sigarasıyla müdahalede bulundu.
Müdahale sürerken mahallelinin haber verdiği itfaiyeyi aratarak “Gelmenize gerek yok! Biz söndürdük” dedirten adama, yangın sonrası bir mahalle sakini kadın “Birisi aramış itfaiyeye gelmenize gerek yok demiş. Hangi geri zekalıysa” tepkisini gösterdi.
Olay boyunca ağzından sigarasını düşürmeyen vatandaşın yine ağzında sigara ile “O geri zekalı benim abla!” dediği görüntüler izleyenleri güldürdü.