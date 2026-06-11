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Gündem Bakan Fidan’dan Bulgaristan'a kritik ziyaret: Gözler Sofya'daki zirvede
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Bakan Fidan’dan Bulgaristan'a kritik ziyaret: Gözler Sofya'daki zirvede

Yeniakit Publisher
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Bakan Fidan’dan Bulgaristan'a kritik ziyaret: Gözler Sofya'daki zirvede

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Bulgaristan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, ziyaret kapsamında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova'yla görüşecek.

10.30'da başlayacak görüşmenin ardından Bakan Fidan, Bulgar mevkidaşıyla 12.20'da ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın bugün ayrıca, Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edilmesi, Bulgaristan’daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya gelmesi planlanıyor.

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