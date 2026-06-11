Oğluna fuhuş ve uyuşturucu soruşturması: Aranan isim CHP'li Adnan Beker'in evinden çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verdiği Oğuzhan Beker’in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in konutunda saklandığı belirlendi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Oğuzhan Beker’in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara milletvekili Adnan Beker’in konutunda saklandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı talimatı doğrultusunda Oğuzhan Beker hakkında gerekli işlemleri yerine getirmek üzere kolluk güçlerinin CHP Ankara milletvekili Adnan Beker’in konutu etrafında konuşlandığı öğrenildi.
CHP'Lİ VEKİLİN OĞLU İÇİN GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında da gözaltı kararı verildi.
EVİNDE BULUNAMADI
Hakkında gözaltı kararı bulunan Oğuzhan Beker’in Gölbaşı Tulumtaş’taki evinde arama yapıldı ancak Beker, evinde bulunamadı.
ADNAN BEKER'İN EVİNDE SAKLANIYOR
Oğuzhan Beker’in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası Adnan Beker’in konutunda saklandığının tespit edildiği öğrenildi.
Kolluk ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı talimatı doğrultusunda Adnan Beker’in konutu etrafında konuşlandığı belirtildi.
İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI YAPTI
Gözaltı kararı verilen Oğuzhan Beker, daha önce İyi Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştı.
Oğuzhan Beker, 2018 yılında bu görevinden istifa etmişti.
CHP'YE GEÇEN YIL KATILDI
2023 seçimlerinde İyi Parti'den milletvekili seçilen Adnan Beker, 16 Kasım 2023'te İyi Parti'den istifa etti.
Adnan Beker, 4 Mart 2025'te CHP'ye katıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEMİŞTİ
Beker, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı.
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