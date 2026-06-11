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Avrupa İsveç sığınmacıları artık istemiyor
Avrupa

İsveç sığınmacıları artık istemiyor

Yeniakit Publisher
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İsveç sığınmacıları artık istemiyor

İsveç Parlamentosu, sığınmacılara verilen kalıcı oturma izinlerinin kaldırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

İsveç Parlamentosu, sığınmacılara verilen kalıcı oturma izinlerinin kaldırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

İsveç devlet radyosu SR, İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada sığınmacı ve diğer bazı göçmen kategorileri için kalıcı oturum izinlerini kaldıran yasa tasarısının oy çokluğuyla kabul edildiğini aktardı.

Yeni uygulamaya göre, 12 Temmuz'dan itibaren İsveç'te sığınmacı ve belirli diğer göçmen gruplarına yalnızca geçici oturma izni verilebileceği belirtildi.

Bu arada, uygulamanın halihazırda kalıcı oturum sahiplerini etkilemeyeceği ifade edilirken, gelecek dönemde yapılacak başvurularda kalıcı oturum seçeneğinin tamamen kaldırılmış olacağı kaydedildi.

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