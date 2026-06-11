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#1
Foto - Güneş çarpmasına aman dikkat: Uzmanından sıcak havalarda diyabet hastalarına sıvı uyarısı

Sıcak havaların şeker hastalarını olumsuz etkileyebileceğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Cengiz Ecemiş, "Diyabetli olsanız da olmasanız da bu çok sıcak ve nemli yaz günlerinde, sıvı kaybı yaşanması kaçınılmazdır. Diyabetiniz varsa, kan şekeri değerlerinin kontrol altında olmadığı durumlarda da su kaybı yaşanabilir. Sıvı kaybını önlemek için bol bol su, sade maden suyu, şekersiz buzlu çay ve limonata, kafeinsiz içecekler tüketilmelidir" dedi.

#2
Foto - Güneş çarpmasına aman dikkat: Uzmanından sıcak havalarda diyabet hastalarına sıvı uyarısı

Yaz aylarında sıcak artışı, özellikle şeker hastalığı (diyabet) gibi kronik rahatsızlıkları olan kişileri etkiliyor. Vücudumuzda başta cildimiz olmak üzere, böbrekler, akciğerler vücut ısı dengesini düzenliyor. Nem artışı hissedilen sıcaklığı daha da artırıyor. Bu yüzden özellikle şeker hastalarının bazı konularda yazın biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Cengiz Ecemiş, şeker hastalarına yaz mevsimi için önemli uyarılarda bulundu.

#3
Foto - Güneş çarpmasına aman dikkat: Uzmanından sıcak havalarda diyabet hastalarına sıvı uyarısı

Sıvı tüketimine dikkat edilmesini vurgulayan Doç. Dr. Ecemiş, "Diyabetli olsanız da olmasanız da bu çok sıcak ve nemli yaz günlerinde sıvı kaybı yaşanması kaçınılmazdır. Diyabetiniz varsa, kan şekeri değerlerinin kontrol altında olmadığı durumlarda da su kaybı yaşanabilir. Sıvı kaybını önlemek için bol bol su, sade maden suyu, şekersiz buzlu çay ve limonata, kafeinsiz içecekler tüketilmelidir. Alkolden kesinlikle uzak durulmalıdır" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Güneş çarpmasına aman dikkat: Uzmanından sıcak havalarda diyabet hastalarına sıvı uyarısı

Güneş çarpmasına karşı önlemler alınması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ecemiş, "Özellikle açık havada çalışıyorsanız veya egzersiz yapıyorsanız daha dikkatli olmalısınız. Diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişiler aşırı sıcağa daha duyarlıdır. Güneş çarpması durumunda baş dönmesi veya bayılma, aşırı terleme, kas krampları, nemli veya soğuk cilt, baş ağrısı, hızlı kalp atışı ve/veya bulantı olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, ilk olarak akla gelmesi gereken ve müdahale edilmesi gereken en önemli durum hipoglisemidir. Bu durumda bir an önce serin bir ortama geçerek öncelikle kan şekerinin yükseltilmesi için meyve suyu gibi şekerli gıda tüketilmelidir ve mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Güneş çarpmasına aman dikkat: Uzmanından sıcak havalarda diyabet hastalarına sıvı uyarısı

Serin bir yerde spor yapılmasına dikkat çeken Doç. Dr. Ecemiş, "Örneğin, klimalı bir spor salonunda veya hava sıcaklığının daha makul olduğu sabah veya akşam saatlerinde egzersiz yapmalısınız. Diyabetiniz kontrol altındaysa ve komplikasyonlarınız yoksa diyabeti olmayan insanlar gibi hemen her türlü fiziksel aktiviteyi yapabilirsiniz. Fakat bu aktiviteler kan şekerinizi etkileyebilir. Diyabeti olan hastalarda özellikle diyabete bağlı komplikasyonlar varsa egzersiz çeşidi ve süresi ile ilgili mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Güneş çarpmasına aman dikkat: Uzmanından sıcak havalarda diyabet hastalarına sıvı uyarısı

Kan şekeri takibinin önemine değinen Doç. Dr. Ecemiş, "Diyabetik hastalarda özellikle yaz mevsiminde insülin kullananlarda günde en az 4 kez, oral antidiyabetik kullanıyorsanız günde en az 1 kez kan şekeri ölçümü yapılmalıdır. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız daha da sık kontrol etmelisiniz. Sıcakların, kan şekeri değerlerinde dalgalanmaya neden olabileceğini unutmayın. Yanınızda bolca su ve atıştırmalık ve sağlıklı yiyecekler bulundurmaya özen gösterin. Kan şekeri ölçüm cihazı, stripleri ve insülini serin ve kuru yerde muhafaza edin. İnsülini aşırı sıcak veya aşırı soğuk yerlerde muhafaza etmeyin. İnsülini asla doğrudan güneş ışığı alan yerlerde, derin dondurucuda, arabada veya torpido gözünde muhafaza etmeyin. İnsülinlerinizi her zaman el bagajınızda saklayın. İnsülin kutusu açıldığında kullandığınız insülin dışındaki diğer insülinler dolap kapağında tutulmalıdır. Kullanamadığınız insülinleri oda sıcaklığında 21 güne kadar saklayabilirsiniz. Cebinizde veya çantanızda taşıyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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