Göçmenlere öfke bahane…Kuzey İrlanda’da Müslüman avı

Kuzey İrlanda‘da günlerdir süren sözde göçmen özde Müslüman karşıtı olayların ardından ortaya çıkan manzara, yaşanan gerilimin boyutunu gözler önüne serdi. Başkent Belfast başta olmak üzere birçok bölgede gece boyunca devam eden olayların ardından sabah saatlerinde sokaklarda büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Doğu Belfast'taki Lendrick Caddesi'nden gelen görüntülerde, bazı evlerin ve iş yerlerinin zarar gördüğü, araçların kullanılamaz hale geldiği ve sokakların adeta savaş alanını andırdığı görüldü.

OLAYLI GECE

Göçmen karşıtı göstericiler ile polis arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda araç ateşe verildi. Bazı binalara saldırılar düzenlenirken, polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve plastik mermi kullandı.

Olaylar sırasında göçmenlerin yaşadığı öne sürülen evlerin adresleri de sosyal medyada paylaşılmış, bu durum güvenlik endişelerini daha da artırmıştı.

Sabahın ilk saatlerinde kaydedilen görüntülerde kırılan camlar, zarar gören binalar ve yanmış araçlar dikkat çekti. Bölge sakinleri gece boyunca yaşanan olayların ardından büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

Yetkililer hasar tespit çalışmalarına başlarken, polis ekipleri olayların yeniden başlamaması için birçok noktada güvenlik önlemlerini artırdı.

TÜRK VATANDAŞLAR UYARILMIŞTI

Bir Türk vatandaşının berber dükkanının da hedef alındığı olayların ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da Kuzey İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Özellikle gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durulması istenirken, herhangi bir olumsuz durumda güvenlik güçleri ve Türk temsilcilikleriyle iletişime geçilmesi tavsiye edilmişti.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Kriz, 8 Haziran'da Sudanlı bir Müslüman ile İrlandalı bir şahıs arasında yaşanan tartışmanın bıçakla yaralanma ile sonuçlanması üzerine patlak verdi. Olay sonrası aşırı sağcı gruplar göçmen karşıtı çağrılar yaparken, protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Başta Belfast olmak üzere birçok bölgede yabancılara ait evler ve iş yerleri hedef alınırken, polis araçları ve kamu malları da saldırılardan nasibini aldı.