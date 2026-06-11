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Aktüel 80 kişilik yeni paket! FETÖ’ye rahat yok
Aktüel

80 kişilik yeni paket! FETÖ’ye rahat yok

Yeniakit Publisher
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80 kişilik yeni paket! FETÖ’ye rahat yok

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı.

İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak'taki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün "güncel eğitim", "kadın" ve "erkek" yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sorumlu düzeyde oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca "yurt dışı gezisi" adı altında farklı tarihlerde örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları, örgüt evlerinin kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 lira değerinde döviz, değerli maden ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Açıklamada, "Kahraman polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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