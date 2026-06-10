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Gündem İstanbul'da tramvayda mide bulandıran olay: Dövüp polise teslim ettiler!
Gündem

İstanbul'da tramvayda mide bulandıran olay: Dövüp polise teslim ettiler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İstanbul’un Sultangazi ilçesinde T4 Topkapı–Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda bir kişi, iddiaya göre 17 yaşındaki bir genç kızı taciz etti. Durumu fark eden yolcular tarafından önce feci şekilde darp edilen şüpheli, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki tramvay aracında bir kişi, genç bir kız ı taciz etti. Durumu fark eden yolcular, şüpheliye müdahale ederek kaçmasını engelledi. Araçtan indirilen şahıs, çevrede toplanan vatandaşlar tarafından bir süre darp edildi. Ardından çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Yaşananlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taciz iddiasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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ABDULCEBAR

SONUÇ: SAVCILIK VEYA HAKİM < İYİ HAL İNDİRİMİ ? ADLİ KONTROL NEDENİYLE SERBEST BIRAKILMASINA ? DOLAYSIYLA SUÇLARIN ARTIRILMASINA NEDEİ BUNLARDIR ? HALK ARASINDA BİR YAYILIŞ VAR < KORKMA ? İÇERİ GİRMENLE DIŞARI ÇIKMAN BİR OLUR ? YİĞİDİM BENİM ? > ?
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