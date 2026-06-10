İstanbul'da tramvayda mide bulandıran olay: Dövüp polise teslim ettiler!
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde T4 Topkapı–Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda bir kişi, iddiaya göre 17 yaşındaki bir genç kızı taciz etti. Durumu fark eden yolcular tarafından önce feci şekilde darp edilen şüpheli, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki tramvay aracında bir kişi, genç bir kız ı taciz etti. Durumu fark eden yolcular, şüpheliye müdahale ederek kaçmasını engelledi. Araçtan indirilen şahıs, çevrede toplanan vatandaşlar tarafından bir süre darp edildi. Ardından çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.
Yaşananlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taciz iddiasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.