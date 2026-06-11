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Dünya ABD ateşkesi ihlal edince olanlar oldu! İran’da hürmüz boğazı uyarısı
Dünya

ABD ateşkesi ihlal edince olanlar oldu! İran’da hürmüz boğazı uyarısı

Yeniakit Publisher
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ABD ateşkesi ihlal edince olanlar oldu! İran’da hürmüz boğazı uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar tüm gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, boğaza yaklaşan gemilerin hedef alınacağı belirtilirken, bölgeye yönelmenin “düşmanla iş birliği” olarak değerlendirileceği ifade edildi. Kararın, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından alındığı bildirildi.


İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını ve boğaza yaklaşılmasının "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceğini bildirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ateşkes ihlali nedeniyle yeniden kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Amerikan düşmanının ateşkes koşullarını tekrar tekrar ihlal etmesinin ardından, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Hiçbir geminin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirleme alanlarından ayrılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'na yaklaşmak, düşmanla işbirliği olarak kabul edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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