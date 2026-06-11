Bizden söylemesi! Bu frekansları girmezseniz Dünya Kupası’nı izleyemezsiniz

Büyük heyecan başlıyor. A Milli Futbol Takımımızın maçları başta olmak üzere Dünya Kupası heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanacak. 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda frekans bilgileri belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki tüm maçları izleyebileceğiniz şifresiz frekans bilgileri duyuruldu.

Daha önce TRT’nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerimizin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Dünya Kupası maçlarını Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz ve kesintisiz izleyebilirsiniz.

Karşılaşmaları kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcılarınızı aşağıda yer alan güncel frekans bilgilerine göre ayarlamanız gerekmektedir.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Öte yandan dijital platformları (Tabii, Digitürk, Dsmart, TiviBu, Turkcell TV Plus vs) olanlar ise herhangi bir ayarlama yapmalarına gerek yok.