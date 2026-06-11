Polise iftira atmıştı! İmamoğlu’nun memuru Türker’in iki çocuğu da Koç Koleji’nde okuyor!

İBB davasında tutuklu yargılanırken savunma yapacağına “Polis 'cinsel organını aç' dedi, savcı çocuklarımı elimden almakla tehdit etti” ifadeleriyle savcıya ve polise iftira atan Medya AŞ müdürü Türker’in iki çocuğunu Koç Okulları’nda okuttuğu belirtiliyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, yolsuzluktan tutuklu bulunan Fatoş Pınar Türker'in iki çocuğu da Koç'un kolejinde (Koç Okulu) okuyor ve okul taksiti olarak 2.2 milyon TL ödüyor. Vatandaşlar, belediyede memur olan birinin en pahalı okullardan birinde iki çocuğunu birden okutmasının manidar olduğunu belirterek tepki gösteriyor.