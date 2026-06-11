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Gündem Polise iftira atmıştı! İmamoğlu’nun memuru Türker’in iki çocuğu da Koç Koleji’nde okuyor!
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Polise iftira atmıştı! İmamoğlu’nun memuru Türker’in iki çocuğu da Koç Koleji’nde okuyor!

Yeniakit Publisher
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Polise iftira atmıştı! İmamoğlu’nun memuru Türker’in iki çocuğu da Koç Koleji’nde okuyor!

Ekrem İmamoğlu’nun “Ekosisteminde” yolsuzluğa karıştığı için tutuklu yargılanırken polise de kendisini çıplak aradıkları yönünde iftira atan Fatoş Pınar Türker’e dair çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

İBB davasında tutuklu yargılanırken savunma yapacağına “Polis 'cinsel organını aç' dedi, savcı çocuklarımı elimden almakla tehdit etti” ifadeleriyle savcıya ve polise iftira atan Medya AŞ müdürü Türker’in iki çocuğunu Koç Okulları’nda okuttuğu belirtiliyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, yolsuzluktan tutuklu bulunan Fatoş Pınar Türker'in iki çocuğu da Koç'un kolejinde (Koç Okulu) okuyor ve okul taksiti olarak 2.2 milyon TL ödüyor. Vatandaşlar, belediyede memur olan birinin en pahalı okullardan birinde iki çocuğunu birden okutmasının manidar olduğunu belirterek tepki gösteriyor.

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Yorumlar

A.Hamit

Bir hukuk adamı da bu paraların kaynağı nedir diye sormayacak mı bu kadına?

egeli

yiyin devletin malını burunuzdan tıkızırıncaya kadar sonra acı acı çıkması olur
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