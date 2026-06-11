Lokantacıların bu sırrını uygularken elinizin ayarına çok dikkat etmelisiniz. İhtiyacınız olan miktar sadece bir tırnak ucu (bir çimdikten bile az) kadardır. Eğer karbonatı fazla kaçırırsanız çorbanın tadını bozabilir ve sabunsu bir lezzet elde edebilirsiniz. Bir sonraki çorba yapışınızda tencerenin kapağını açın, o sihirli dokunuşu yapın ve aradaki lezzet farkını kendi gözlerinizle görün! Afiyet olsun.