Mide dostunuz olacak: Çorba kaynarken içine karbonat atın! Lokantacıların sır gibi sakladığı yöntem
Çorba kaynarken içine karbonat atın ve birçok sorunu ortadan kaldırın.
Çorba kaynarken içine karbonat atın ve birçok sorunu ortadan kaldırın.
Evde yapılan çorbalar neden lokantadakiler gibi pürüzsüz, ipeksi ve lezzetli olmuyor diye merak ediyorsanız, aradığınız sır açığa çıktı. Usta şeflerin tencere kaynarken içeri gizlice attığı o tırnak ucu kadar karbonat, çorbanın hem kıvamını hem de sindirimini tamamen değiştiriyor. İşte mutfakta ezber bozan o gizli yöntem…
Çorba tariflerinde en çok şikâyet ettiği konuların başında; mercimek çorbasının renginin kararması, çorbanın kesilmesi ya da içtikten sonra mideyi şişirmesi gelir. Lokanta zincirlerinde içtiğimiz o ipeksi kıvamlı ve mideyi yormayan çorbaların sırrı ise meğer çok basit bir mutfak tüyosunda gizliymiş. Kaynayan çorbanın içine eklenen tırnak ucu kadar karbonat, tüm bu sorunları kökten çözüyor.
Karbonat, mutfakta sadece hamur kabartmak için kullanılmaz. Kimyasal yapısı gereği asit dengeleyici ve doku yumuşatıcı bir güce sahiptir. Çorbaya kaynarken ekleyeceğiniz küçücük bir çimdik (tırnak ucu kadar) karbonatın etkileri şöyle:
1. Gaz Yapmasını Önler (Mide Dostu) Özellikle kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut veya kuru fasulye çorbaları içildikten sonra ciddi bir şişkinlik ve gaz problemi yaratabilir. Karbonat, bakliyatların içindeki karmaşık şekerleri ve gaz yapıcı bileşikleri parçalayarak çorbanın sindirimini inanılmaz derecede kolaylaştırır.
2. İpeksi Bir Kıvam Verir ve Hızlı Pişirir Karbonat, suyun pH derecesini yükselterek alkali bir ortam yaratır. Bu durum, çorbanın içindeki malzemelerin (özellikle mercimek ve sebzelerin) hücre duvarlarını hızla yumuşatır. Sonuç olarak çorbanız blenderdan geçmiş gibi pürüzsüz, lokanta usulü "ipeksi" bir kıvama ulaşır.
3. Rengini Parlatır, Kararmayı Engeller Evde yapılan mercimek çorbaları bir süre bekleyince grileşip kararabilir. Karbonat, sebzelerin ve bakliyatların doğal renk pigmentlerini korur. Çorbanızın o iştah açıcı altın sarısı rengini muhafaza etmesini sağlar.
4. Terbiyeli Çorbaların Kesilmesini Önler Yoğurtlu veya sütlü çorbalarda en büyük kâbus terbiyenin kesilmesidir. Karbonat, asit oranını dengelediği için yoğurdun ısınırken kesilme riskini minimuma indirir.
Lokantacıların bu sırrını uygularken elinizin ayarına çok dikkat etmelisiniz. İhtiyacınız olan miktar sadece bir tırnak ucu (bir çimdikten bile az) kadardır. Eğer karbonatı fazla kaçırırsanız çorbanın tadını bozabilir ve sabunsu bir lezzet elde edebilirsiniz. Bir sonraki çorba yapışınızda tencerenin kapağını açın, o sihirli dokunuşu yapın ve aradaki lezzet farkını kendi gözlerinizle görün! Afiyet olsun.
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