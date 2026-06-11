Mustafa Armağan: CHP'nin medya ve basına yönelik saldırı sicili yeni değil

Yeni Akit yazarı ve tarihçi Mustafa Armağan, bugünkü köşe yazısında CHP'lilerin Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut ile kameraman Nuh Güneş'e yönelik saldırısını değerlendirdi. Armağan, yaşanan olayın münferit bir hadise olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, CHP'nin geçmişinde de basın kuruluşlarına yönelik benzer saldırıların bulunduğunu ifade etti.

"Akit TV ekibine saldırı kabul edilemez"

Armağan, CHP'lilerin Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut ve kameraman Nuh Güneş'e yönelik saldırısının kamuoyunun gözleri önünde gerçekleştiğini belirterek, gazetecilere yönelik şiddetin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını söyledi.

Saldırı sonucu iki basın mensubunun hastaneye kaldırıldığını ve rapor aldığını hatırlatan Armağan, olayın daha ağır sonuçlar doğurmadan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle önlendiğini kaydetti.

Tan Gazetesi baskınını hatırlattı

Mustafa Armağan, yazısında 4 Aralık 1945'te yaşanan Tan Gazetesi baskınına da değindi. Dönemin siyasi atmosferinde hedef haline getirilen Tan Gazetesi ve matbaasının büyük bir kalabalık tarafından tahrip edildiğini hatırlatan Armağan, olayın Türkiye basın tarihinin en tartışmalı hadiselerinden biri olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Armağan, dönemin gösterilerinde CHP lehine sloganlar atıldığını ve olayın ardından gazete sahiplerinin soruşturma geçirdiğini hatırlatarak, yaşananların yıllar boyunca tartışıldığını ifade etti.

"CHP tarihinde benzer örnekler bulunuyor"

Yazısında çeşitli tarihî kaynaklar ve tanıklıklara da yer veren Armağan, CHP'nin geçmişte basın ve düşünce hayatına yönelik baskılarla sık sık gündeme geldiğini söyledi.

Armağan, Tan Gazetesi baskınıyla ilgili yıllar sonra yapılan açıklamaları ve dönemin bazı tanıklarının ifadelerini hatırlatarak, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde bu tür olayların ibretle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Şiddet ve baskı yöntemleri terk edilmeli"

Mustafa Armağan, yazısının sonunda siyasi görüşü ne olursa olsun gazetecilere yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini belirterek, demokratik toplumlarda fikirlerin şiddetle değil sözle ve hukuk içerisinde mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Armağan, CHP'lilerin Akit TV ekibine yönelik saldırısının da bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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