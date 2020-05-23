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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Kıtada yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler 3 bini geçti, iyileşen hasta sayısı 41 bin 473 oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:25:56 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

HARTUM (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 871 artarak 103 bin 933’e çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı 3 bin 183'e, iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 473’e ulaştı.

En fazla vaka görülen bölgeler arasında başı 32 bin 329 hastayla Kuzey Afrika çekerken, Batı Afrika'da 27 bin 769, Güney Afrika'da 21 bin 678, Doğu Afrika'da 11 bin 426 ve Orta Afrika’da 10 bin 731 olarak kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 707, Cezayir'de 582, Güney Afrika'da 397, Nijerya'da 221, Fas'ta 197, Kamerun'da 159, Sudan'da 137’ye yükseldi.

Vaka sayının en yüksek olduğu ülkeler, Güney Afrika (20 bin 125), Mısır (15 bin 786), Cezayir (7 bin 918), Fas (7 bin 332), Nijerya (7 bin 261) olarak sıralandı.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, kendi bölgelerinde en fazla vakaya rastlanan ülkeler oldu.

Kıta genelindeki hastanelerde 59 bin 277 kişinin yeni tip koronavirüs tedavisi sürüyor.

Eritre, Morityus ve Seyşellerde aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda’da şu an kadar ölüm rapor edilmedi.





















































































































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