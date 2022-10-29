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Dünya Afrika’da 150 milyon çocuk yaşam savaşında
Dünya

Afrika’da 150 milyon çocuk yaşam savaşında

Afrika’nın doğusu ve güneyinde 150 milyondan fazla çocuğun hem yoksulluk hem de iklim değişiminin olumsuz etkileri arasında büyüdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 16:43:00 -
Afrika’da 150 milyon çocuk yaşam savaşında

Çocukları Kurtarın Vakfının (Save The Children) hazırladığı son rapora göre, kıtadaki 150 milyondan fazla çocuk sürekli artan yoksulluğun yanı sıra etkileri her geçen gün daha fazla hissedilen iklim değişikliği arasında kaldı.

Raporda, Güney Sudanlı çocukların yüzde 87 ile her iki tehditle en fazla karşılaşan nesil olduğu ifade edilirken, bu ülkeyi yüzde 80 ile Mozambik ve yüzde 73 ile Madagaskar izledi. Kenya’daki 16,3 milyon çocuğun da her iki sorunun yol açtığı olumsuz etkilerle yaşadığı belirtildi. Raporda, iklim değişimi ve eşitsizliklere karşı acil harekete geçilmediği takdirde milyonlarca kişinin bir sonraki sel ya da kuraklık gibi afetlere karşı daha fazla savunmasız kalacağı vurgulandı.

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