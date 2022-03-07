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Dünya Afrika ülkesi komşularına sınırlarını açtığını duyurdu
Dünya

Afrika ülkesi komşularına sınırlarını açtığını duyurdu

Doğu Afrika ülkelerinden olan Ruanda, komşu ülkelerle sınırlarını yeniden açtığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 14:48:00 -
Afrika ülkesi komşularına sınırlarını açtığını duyurdu

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kara sınırları 7 Mart'tan itibaren yeniden açıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Ruanda'nın, güney komşusu Burundi, kuzey komşusu Uganda, doğu komşusu Tanzanya ve batı komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile kara sınırlarını yeniden açtığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sınır geçişlerinde Sağlık Bakanlığının kararlarına bağlı olarak Kovid-19 testi yapılacağı belirtildi.

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