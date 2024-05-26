Afrika ülkelerine ihracat ilk 4 ayda 6 milyar dolara çıktı

Türkiye, Afrika kıtasıyla ilişkilerini 2005'ten itibaren yoğunlaştırırken, kıtadaki Türk yatırımlarının piyasa değeri 10 milyar doları aştı. Türk şirketleri, "çeşitliliği artırmak" stratejisiyle alternatif pazarlara gerçekleştirdikleri ihracatta önemli başarılara imza atarken, bu başarıda Afrika pazarı da önemli yer teşkil etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı yılın ilk 4 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 6 milyar dolara çıktı.

Afrika ülkelerine dış satımın toplam ihracat içerisindeki payı ocak-nisan döneminde yüzde 7,2 olarak belirlenirken, Afrika ülkeleri, Türkiye'nin bu dönemde ülke grupları bazında en fazla ihracat yaptığı 12 ülke grubu açısından 5'inci oldu.

Türkiye, yılın 4 ayında Avrupa Birliği ülkelerine 31,6 milyar dolar, Orta Doğu ülkelerine 9,7 milyar dolar, Bağımsız Devletler Topluluğuna 7 milyar dolar, Diğer Avrupa Ülkelerine 6,7 milyar dolarlık ihracat yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO