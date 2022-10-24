Afganistan'daki uyuşturucu yasağı Avrupa'da 'kokain' krizine yol açtı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa'nın kokain dalgası tarafından vurulduğunu ve sorunun düşünüldüğünden çok daha "büyük ve ciddi" olduğunu açıkladı.

Europol İletişim Direktörü Ja Op Gen Ooorth Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlediği basın toplantısında çeşitli organize suç şebekelerinin düşünülenden daha iyi bir şekilde organize olduğunu ve şiddete gözle görülür şekilde daha fazla başvurduğunu belirtti. "Son dört yılda Batı Avrupa'da her yıl rekor miktarda kokain ele geçirildi" diyen İletişim Şefi, "2021'de en az 240 ton kokaine el konuldu. Yani piyasada çok fazla kokain var" açıklamasında bulundu.

Euronews'in haberine göre, kokain kaçakçılığının Avrupa'da yılda 5,7 milyar euro gelir yarattığını belirten Europol, mayıs ayında yayınladığı raporunda kokain ve metamfetamin kaçakçılığının kıta genelinde "şiddeti körüklediğini ve pazarın hızla büyüdüğünü" belirtmişti.

Almanya'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı giderek artıyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin son raporuna göre dünyanın en büyük kokain üreticisi, konumundaki Kolombiya'da 2021'de 204 bin hektar koka tarlası tespit edildi. Bu alanın 2020'ye kıyasla yüzde 43 oranında arttığı raporun vurguladığı konuların başında geliyor. Kolombiya'nın ardından Peru ve Bolivya'da da kokain üretiminin hızla arttığının altı çiziliyor.

Koka tarlalarının artması aynı zamanda kokain üretiminin de artması anlamına geliyor. Dünyanın en büyük kokain tüketicisi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya taşınan kokain miktarı bin 10 tondan bin 400 tona yükseldi. Birleşmiş Milletler, koka ekimi ve üretimindeki artışı temel olarak "bölgesel kırılganlık", "artan küresel talep" ve bu ticaretten kazanç sağlayan "silahlı aktörlerin varlığına" bağlıyor.

Avrupa'da kokain ve sentetik uyuşturcu pazarının büyümesinin Afganistan ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Afganistan'da uyuşturucu ekiminin ve satışının yasaklanmasının ardından Avrupa pazarındaki eroin bazlı uyuşturucuların yerini kokain ve sentetik uyuşturucuya bıraktığı veya bırakacağı tahmin ediliyordu.