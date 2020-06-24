Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın Logar vilayetinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 4 korucu hayatını kaybetti.
Logar Valiliği Sözcüsü Didar Leveng, basına yaptığı açıklamada, militanların Logar'ın Hoşi ilçesine bağlı Baladeh köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 4 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Leveng, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.
Leveng, çatışmada ayrıca Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.