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Aktüel

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:03:55 -
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Logar vilayetinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 4 korucu hayatını kaybetti.

Logar Valiliği Sözcüsü Didar Leveng, basına yaptığı açıklamada, militanların Logar'ın Hoşi ilçesine bağlı Baladeh köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 4 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Leveng, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.

Leveng, çatışmada ayrıca Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.


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