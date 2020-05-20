Afganistan'da şiddet ve Kovid-19'a rağmen Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Terör saldırılarının yaşandığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının gün geçtikçe arttığı Afganistan'da halk, Ramazan Bayramı için hazırlıklara başladı.

Ramazan Bayramı'na günler kala Afganistan halkı, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanmasına rağmen semt pazarlarına akın ederek bayram alışverişini yaptı.

Ülkenin en büyük kentlerinden Mezar-ı Şerif'teki halk pazarı, bayram alışverişi için halkın en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Pazar, tüm engellemelere rağmen bayram arifesinde insanlarla dolup taştı.

Pazarda, bayram kıyafetleri ağırlıklı olarak raflarda yer alırken, Afganistan halkı bayramın gelenekseli kuruyemişten de vazgeçmiyor.

- "Kuruyemiş ve bayram şekeri almak için pazara geldim"

Bayram alışverişi için pazara gelen Mirveyis Hilal, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına rağmen halkın bayram alışverişini yapmak için pazarı doldurduğunu söyledi.

Her şeye rağmen bayram geleneklerinden vazgeçemediklerini anlatan Hilal, ''Kovid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır evden çıkmıyordum ancak bayramda olmazsa olmazlarımızdan kuruyemiş ve bayram şekeri almak için pazara geldim.'' ifadesini kullandı.

Pazara alışveriş yapmaya gelen Muhammed Şefi Kemalzey de pazarda tüm dükkanların ve seyyar satıcıların açık olduğunu kaydetti.

Kendisi ve ailesine bayram elbisesi almaya geldiğini dile getiren Kemalzey, her sene olduğu gibi bu sene de halk pazarlarının kalabalık olduğunu vurguladı.

- "Kovid-19 salgını, pazarı olumsuz etkiledi"

Beyhaki semt pazarındaki seyyar satıcılardan İşan Muhammeddin, geçen seneler gibi satış yapamadıklarının altını çizdi.

Kovid-19 salgınının pazarı da etkilediğine işaret eden Muhammeddin, ''Eskiden bayram öncesi satışlarımız artıyordu ancak bu sene, Kovid-19 salgını nedeniyle insanlar daha ekonomik malzemeleri tercih ediyor ya da ihtiyaçlarının yarısını almakla yetiniyor.'' diye konuştu.

Mezar-ı Şerif Lilami Bölgesi'ndeki semt pazarında seyyar satıcılık yapan Nuruddin Serveri, Kovid-19 salgınının pazarı olumsuz etkilediğini aktardı.

Serveri, pazar kalabalık olmasına rağmen satışlarda düşüş yaşandığını belirtti.

- Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 653 oldu

Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce 5 bin 639 olarak bildirilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 653'e çıktığı belirtildi.

Şimdiye kadar 178 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1850 hastanın da iyileştiği vurgulandı.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.