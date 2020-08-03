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Aktüel

Afganistan'da cezaevine saldırı: 13 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-03 09:12:27 -
Afganistan'da cezaevine saldırı: 13 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetindeki cezaevine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, bir saldırganın daha bulunduğunun düşünüldüğünü ve operasyonun devam ettiğini belirtti.

Hogyani, saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 42 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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