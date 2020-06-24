  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:35:26 -
Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Murdiyan ilçesinin Feruk Kale bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Aryen, 1 sivilin de yaralandığını ifade etti.

Aryen, saldırının Taliban tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı