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Aktüel

Afganistan'a 3 ay aradan sonra ilk uçuş THY tarafından gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 14:57:13 -
Afganistan'a 3 ay aradan sonra ilk uçuş THY tarafından gerçekleştirildi

KABİL (AA) - Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay önce askıya alınan uluslararası uçuşlara yeniden başlandı.

Bu kapsamda başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na ilk uluslararası uçak seferi Türk Hava Yolları (THY) tarafından gerçekleştirildi.

350 yolcusuyla alana inen Boing 777 tipi THY uçağını havalimanı yetkilileri karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Naim Salihi, Kovid 19 salgınından sonra Kabil'e ilk uçuşun THY tarafından yapıldığını söyledi.

Hamid Karzai Havalimanı'nda Kovid 19 ile mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Salihi, yolcuların güvenle seyahat edebileceklerini belirtti.

Salihi, yarından itibaren diğer ülkelere de uçuşların başlayacağını kaydetti.

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