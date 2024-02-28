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Ekonomi Afganistan para birimi dolar karşısında devleşiyor!
Ekonomi

Afganistan para birimi dolar karşısında devleşiyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 11:02:00 -
Afganistan para birimi dolar karşısında devleşiyor!

Afganistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nur Ahmad Agha, Afgan ulusal para birimi Afgani'nin bu yıl içinde ABD doları karşısında yüzde 15,42 değer kazandığını söyledi.

Afganistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nur Ahmad Agha, Afgan ulusal para birimi Afgani'nin bu yıl içinde ABD doları karşısında yüzde 15,42 değer kazandığını söyledi.

Agha Pazartesi günü merkez bankasının sosyal medya X hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ulusal para birimi Afgani bu yıl ABD doları karşısında yüzde 15.42 oranında güçlendi" dedi.

Ayrıca şunları ekledi: "Yeni banknotlar basıldı ve ülke çapına gönderildi."

"4.7 milyar Afgani değerindeki eski banknotlar geçtiğimiz yıl ülkenin beş bölgesinde imha edildi" diye ekledi.

Afganistan’daki mevcut kur 1 ABD dolarının 73 Afgani'ye eşit olacağı şekilde.

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