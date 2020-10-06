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Aktüel Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Katar Başbakanı ile görüştü
Aktüel

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Katar Başbakanı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 00:49:07 -
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Katar Başbakanı ile görüştü

DOHA (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile ikili ilişkileri ve Doha'daki barış görüşmeleri gölgesinde Afganistan'daki gelişmeleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'yı ziyaret eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başbakan Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yolları ile Doha'nın ev sahipliği yaptığı barış görüşmeleri gölgesinde Afganistan'daki gelişmeler ele alındı.

Doha'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Gani'nin, gün içinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Katar'ın başkenti Doha, 12 Eylül'de Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakerelerine ev sahipliği yapmıştı.

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