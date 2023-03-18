Afet illerinde 625 banka şubesi fiziki hizmet veriyor

Açıklamada 11 deprem ilinde 911 şubeden 625’inin hizmet verdiği, 4 bin 182 ATM’nin 3 bin 440’ının aktif olduğu bildirildi. Bu illerde 66 mobil şube ve 70 konteyner şubenin devrede olduğu kaydedilen açıklamada ayrıca 13 geçici hizmet noktasında da müşterileri taleplerinin karşılandığı aktarıldı. Ayrıca 6 şube, 17 konteyner şube ve 19 ATM’nin daha hizmet verebilir hale getirildiği belirtildi.