AFAD'ı tartışmalıyız diyen Cüneyt Özdemir neye uğradığını şaşırdı

Gazeteci Cüneyt Özdemir youtube hesabında yayın yaparken, "AFAD'ı ve Kızılay'ı tartışmalıyız. Ne oldu da bu afette böyle bir noktaya geldi." ifadelerini kullanması bölgede çalışan ekipler tarafından tepki gördü.

Rize ve Kars'tan gelen ekipler, 8 gündür bölgede olduklarını belirterek, AFAD'ı tartışmalıyız diyen Cüneyt Özdemir'e tepki gösterdi. Kars'tan geldiğini söyleyen bir ekip üyesi, "Kars'taki insanlar hayvanlarını satıp buraya yardımda bulundular, Devlet-Millet herkes burada. Devlet Su işleri burada, Karayolları burada, Belediyeler burada, devlet kurumlarının tamamı burada. Özürli babam aylığını alıp buraya gönderdi" ifadelerini kullanarak Özdemir'e yanıt verdi.