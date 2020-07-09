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AFAD'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama:

"Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı"

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:03:47 -
AFAD'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama:

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde bulunan fabrikada meydana gelen patlamada fabrikanın zarar görmeyen noktalarındaki patlayıcıların bugün kamyonlarla başka bir alana taşınması esnasında 11.35 sıralarında Taşkısığı mevkisinde patlayıcının taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada patlama meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen patlama neticesinde Sakarya AFAD 2 araç ve 14 personel, 9 ambulans ve 1 UMKE ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü 2 su tankeri, 1 arazöz ve 1 müdahale aracı, itfaiye 5 ekip ve jandarma ekipleri patlamanın meydana geldiği noktaya sevk edildi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı."


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