AFAD'dan 'hayati uyarı' bildirimi! Sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağışlar bazı kentlerde şiddetini artırırken, dikkat çeken bir bildirim geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), hem IOS hem de Android tabanlı cep telefonlarına ilettiği 'Hayati uyarı bildirimi'nde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığımız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız."

Öte yandan bildirimlerin, 'Acil durum bildirimleri' açık olan mobil cihazlarca görüldüğü öğrenildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Öte yandan bildirim, dünyada acil durum bildirimi mantığının farklı işlediği eleştirilerine yol açtı.

Sosyal medyada da çok sayıda kişi de bildirimle ilgili eleştiride bulundu.