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Aktüel AFAD ve İHH arasında işbirliği protokolü
Aktüel

AFAD ve İHH arasında işbirliği protokolü

AFAD ve İHH arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre bundan böyle AFAD, ihtiyaç duyduğu durumlarda İHH bünyesinde faaliyet gösteren akredite ekiplerle ortak çalışma konularında etkin işbirliği yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 19:19:00 -
AFAD ve İHH arasında işbirliği protokolü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı arasında Ankara’da işbirliği protokolü imzalandı. AFAD Başkanlık binasında yapılan imza törenine AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Afet Yöneticisi Emre Yerli ve diğer kurum yetkilileri katıldı. İmzalanan protokole göre AFAD, ihtiyaç duyduğu durumlarda İHH’da faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri ile etkin bir çalışma gerçekleştirecek.

Protokol kapsamı ise şu şekilde uygulanacak:

Acil durum ve afetlere ilişkin olarak Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar, acil durum ve afetlere ilişkin alanlarda kurumsal müdahale kapasitesini arttırmak ve geliştirmek için uygulama ve tatbikatlar dâhil olmak üzere çalışmalar yapmak ve bunlar için gerekli materyallerin geliştirilmesi ve kullanılmasının sağlanması, acil durum ve afetlere ilişkin konularda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik yapılacak olan çalışmaları ve bunlar için gerekli materyallerin geliştirilmesi, gerçek ve tüzel kişilere afetler ve acil durumlara hazırlık ve bunlardan sonra yapılacak müdahaleye dair bilinçlendirme ve danışmanlık hizmeti verilmesi ve acil durum ve afetlere ilişkin konularda, bilimsel - teknik araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek, bunların sonuçlarına ilişkin yayınlar yapmak.

Akreditasyon 2020’de tamamlanmıştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, akreditasyon sürecini tamamlamış ve geçtiğimiz yıl da AFAD Akreditasyon Sistemi’ne dahil olmuştu. Akreditasyon, AFAD tarafından afet durumlarında gönüllü ve personel kapasitesi ile Arama Kurtarma ve diğer çalışmalara katkı sağlayabilecek organizasyonların standartlara uyum, denetim ve belgelendirmesini amaçlıyor.

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