AFAD deprem! Son dakika deprem Türkiye! Az önce ne zaman ve nerede deprem oldu? 20 Ekim Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Saat 14.34'te İğdeli-Pazarcık bölgesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu. Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU? KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Pazarcık deprem son dakika 2022: Depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş'ta 4.3 şiddetinde Deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'sünün duyurduğu deprem 4.3 şiddetinde ve saat 14.34'te gerçekleşti.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem sonrası bir açıklama geldi. Soylu, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kandilli Rasathanesi’nin 20 Ekim 2022 tarihli son dakika depremler listesi şu şekilde…

SON DEPREMLER LİSTESİ (Deprem Harita, Grafik ve Tablo)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.10.20 14:34:58 37.3843 37.2237 5.6 -.- 4.4 4.3 IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.10.20 13:49:28 37.0993 29.1877 5.3 -.- 1.6 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2022.10.20 13:30:11 36.1725 33.5523 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.10.20 12:27:30 39.8388 28.8770 0.0 -.- 1.6 -.- DURHASAN-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel

2022.10.20 12:13:28 37.2720 31.8523 0.0 -.- 1.9 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2022.10.20 11:58:52 38.7027 28.0728 9.1 -.- 2.1 -.- KURTTUTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel

2022.10.20 11:31:08 37.3208 36.2048 7.8 -.- 2.0 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.20 10:28:13 37.8838 27.5652 11.4 -.- 1.7 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.10.20 09:59:48 36.9943 29.3813 19.6 -.- 1.2 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2022.10.20 09:55:45 38.6803 28.0375 5.4 -.- 2.1 -.- YENIKOY-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2022.10.20 08:57:26 36.9607 27.6703 1.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.20 08:38:24 36.8792 29.3597 2.9 -.- 1.2 -.- BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel

2022.10.20 08:33:22 36.9492 29.1528 25.5 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2022.10.20 08:28:38 36.9652 27.6695 3.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.20 07:46:35 39.3807 32.4535 5.0 -.- 1.8 -.- EVCI-HAYMANA (ANKARA) İlksel

2022.10.20 07:37:00 36.4567 28.6618 25.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.20 06:31:32 40.0198 28.3023 7.2 -.- 1.5 -.- BOGAZ-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2022.10.20 06:30:45 40.0260 28.2858 7.7 -.- 1.8 -.- BOGAZ-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2022.10.20 05:51:58 39.9340 41.9302 21.0 -.- 1.4 -.- YAGAN-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.10.20 05:34:26 36.1482 31.1715 10.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.20 05:33:24 37.4482 30.5510 6.7 -.- 2.0 -.- BUCAK (BURDUR) İlksel

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Deprem anında nasıl bir pozisyon alınmalı?

Cenin pozisyonu: Baş, boyun ve iç organları korumak ve yukarıdan gelebilecek tehlikeleri gözlemlemek için yan yatarak dizlerin karına çekilmiş olduğu korunma pozisyonudur. Cenin pozisyonu bulunulan yerdeki sallantı geçinceye kadar değiştirilmemelidir.

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