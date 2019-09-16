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Adnan Menderes, idam edilişinin 58’inci yıl dönümünde anılacak

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in idam edilişinin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla yarın Topkapı Anıt Mezarlığında anma töreni düzenlenecek.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:46
Adnan Menderes, idam edilişinin 58’inci yıl dönümünde anılacak

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in idam edilişinin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla yarın Topkapı Anıt Mezarlığında anma töreni düzenlenecek.


Adnan Menderes’in idam edilişinin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katılım sağlayacağı anma töreni her yıl olduğu gibi bu yıl da Topkapı Anıt Mezarlığında gerçekleşecek. Her yıl bu özel günde merhum Adnan Menderes’in kabrini ziyaret ettiğini ifade eden Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, "Türkiye demokrasi tarihinin en acı günlerinden biri olan, 1950 seçimlerinde milletin iradesiyle iktidara gelen ve 10 yıl süreyle başbakanlık yapan Adnan Menderes’in idam edilmesinin üzerinden 58 yıl geçti. Demokrasiye vurulan bu darbe, Türk demokrasi tarihinin en kara günüdür’’ ifadelerine yer verdi.


Arda, "Bu önemli günde bizimle aynı duyguları paylaşan tüm halkımızı törene davet ediyoruz. Adnan Menderes ve tüm demokrasi şehitlerimizi anma programımıza katılımlarınızdan onur duyarız’’ dedi. Adnan Menderes anısına düzenlenen tören yarın saat 11.30’da Topkapı Anıt Mezarlığında gerçekleşecek. Törende başta Adnan Menderes olmak üzere tüm demokrasi şehitleri anılacak.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:46
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