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Yerel Adliyede hareketli anlar! 2. kattan atlayıp intihar etti
Yerel

Adliyede hareketli anlar! 2. kattan atlayıp intihar etti

Adıyaman’da gözaltına alınan 29 yaşındaki genç, getirildiği adliyenin 2. katından atlayarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 23:39:00 -
Adliyede hareketli anlar! 2. kattan atlayıp intihar etti

Adıyaman’da gözaltına alınan 29 yaşındaki genç, getirildiği adliyenin 2. katından atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçlundan gözaltına alındığı iddia edilen Emrah C. (29), getirildiği Adıyaman Adliyesi’nde 2. kattan kendini boşluğa bıraktı. Adliye görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah C.’nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Çocuklarının acı haberini alan yakınları ise adliyeye koştu.

Yakınları fenalık yaptı

Gencin yakınları adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Emrah C.’nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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