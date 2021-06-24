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Yerel Adıyaman'dan inşaat işçisi genç insanlık dersi verdi
Yerel

Adıyaman'dan inşaat işçisi genç insanlık dersi verdi

Adıyaman'da genç bir inşaat işçisi, hastalığı nedeniyle yolun karşı tarafına geçemeyen bir eşeği karşıya geçirerek insanlık dersi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 12:30:00 -
Adıyaman'dan inşaat işçisi genç insanlık dersi verdi

Adıyaman'da bir inşaat işçisi, hasta olduğu için yolun karşı tarafına geçemeyen bir eşeği karşıya geçirerek insanlık dersi verdi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ramazan Bozan isimli bir işçi, bir ayağında problem olan ve araçlardan dolayı yolun karşı tarafına geçemeyen eşeği fark etti. Yaptığı işi bırakarak hemen eşeğin yanına koşan Ramazan Bozan, yoldan geçen araçları durdurarak eşeği yavaş adımlarla yolun karşı tarafına geçirdi.

Bu hareketiyle adeta insanlık dersi veren Bozan, daha sonra eşeği bırakarak işine kaldığı yerden devam etti.

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