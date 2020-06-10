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Aktüel

Adıyaman'daki terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 19:15:25 -
Adıyaman'daki terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edilen Demokrati̇k Toplum Kongresi̇'ne (DTK) yönelik kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman'da 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirilmişti.

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