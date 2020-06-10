  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 21:12:17 -
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ömer Uyumaz idaresindeki 63 M 1892 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 42 HL 328 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman kara yolunun 13. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücü Uyumaz ile her iki araçta bulunan Halil Durmuş, Sadık Gümüş ve Mahmut Ekici yaralandı.

Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı