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Yerel Adıyaman'da iş yerine ateş açıldı!
Yerel

Adıyaman'da iş yerine ateş açıldı!

Yeniakit Publisher
2024-06-29 12:03:00 -
Adıyaman'da iş yerine ateş açıldı!

Adıyaman'da bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Adıyaman'da, bir iş yerine silahla ateş edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından av tüfekleriyle ateş açıldı. Silahla saldırıyı gerçekleştiren şahıs yada şahıslar olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karışırken iş yerinin camlarında mermi isabetinden dolayı hasar meydana geldi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayla ilgili belirtilen adrese gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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