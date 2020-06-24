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Aktüel

Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:03:04 -
Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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