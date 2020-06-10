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Aktüel

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:37:55 -
Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Nazif Ç'ye ait 3 katlı evin giriş katında elektrik panosu alev aldı.

Dumanları fark eden daire sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen Nazif Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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