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Gündem Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Gündem

Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adıyaman'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 22:09:00 -
Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adıyaman'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 21:55'te yaşanan depremin derinliğinin 9.6 km olduğu açıklandı.

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