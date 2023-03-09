Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adıyaman'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Adıyaman'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Saat 21:55'te yaşanan depremin derinliğinin 9.6 km olduğu açıklandı.
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AFAD, Adıyaman'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Adıyaman'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Saat 21:55'te yaşanan depremin derinliğinin 9.6 km olduğu açıklandı.
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