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Spor Adıyaman'da 12 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası
Spor

Adıyaman'da 12 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:35:41 -
Adıyaman'da 12 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası başladı.

Turnuvanın birinci gününde kızlar kategorisindeki maçlar, Gölbaşı Spor Salonu'nda yapıldı.

Karşılaşmalar sonucunda Gölbaşı Anadolu Lisesi Spor Kulübünden Şevval Zeynep Gölcü altın madalyanın sahibi olurken, Mersin Eskrim Spor Kulubünden Tuğsem Recepoğlu gümüş, Gölbaşı 75. Yıl Cihan Spor Kulübünden Özüm Tatar ve Mersin Eskrim Spor Kulübünden Damla Öztürk bronz madalya aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber, Adıyaman Spor Hizmetleri Müdürü Zeynel Abidin Deneri ve Gölbaşı Gençlik Spor İlçe Spor Müdür Vekili Metehan Adıgüzel'in katıldığı ödül töreninde, dereceye girenlerin yanı sıra turnuvaya katılım sağlayan tüm sporculara da çeşitli ödüller verildi.

Turnuva yarın, 12 yaş altı flöre erkekler kategorisinde gerçekleştirilecek karşılaşmaların ardından sona erecek.

Turnuvaya Mersin'den 2 ve Gölbaşı'ndan 10 olmak üzere 12 sporcunun katıldığı ifade edildi.

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