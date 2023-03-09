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Yaşam Adıyaman depremi Malatya'da bir binayı yıktı
Yaşam

Adıyaman depremi Malatya'da bir binayı yıktı

Malatya’da Adıyaman merkezli meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 23:55:00 -
Adıyaman depremi Malatya'da bir binayı yıktı

Malatya’da Adıyaman merkezli meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü.

Malatya kent merkezi Fuzuli Caddesi'nde Adıyaman-Sincik merkezli 21.55'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı ve bir bölümü daha önce yıkılan 4 katlı bina çöktü.

Ekipler sevk edildi

Çökme sonrası olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 30 dakika gerçekleştirilen çalışmalarda enkaz altında kalan herhangi kimsenin olmadığı belirlenirken Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olay yerine gelerek bilgi aldı.


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