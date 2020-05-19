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Adil Öksüz'ün kayın pederi koronadan öldü

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün kayın pederi Cevat Yıldırım, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:18:00 -
Adil Öksüz'ün kayın pederi koronadan öldü

2 hafta önce evinde rahatsızlanarak yakınları tarafından Sakarya Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan doktor Cevat Yıldırım’a Covid-19 testi yapıldı. Testlerin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Cevat Yıldırım daha sonra Adapazarı’na Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

FETÖ üyesi olmaktan yargılanıyordu

Burada tedavi altına alınan Yıldırım, yapılan tedavilere cevap vermedi ve bu gece hayatını kaybetti. Cevat Yıldırım, ”FETÖ üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava hâlâ istinaf mahkemesinde bulunuyor.

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