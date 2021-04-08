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Gündem Adem Metan'ın çocukları koronavirüse yakalandı
Gündem

Adem Metan'ın çocukları koronavirüse yakalandı

Radyo programcısı Adem Metan, iki çocuğunun da koronavirüse yakalandığını söyleyerek dua istedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 22:50:00 -
Adem Metan'ın çocukları koronavirüse yakalandı

Radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan, Twitter'dan yaptığı açıklamada iki çocuğunun da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Metan, çocuklarından birini hastaneye kaldırdıklarını da sözlerine ekledi.

Taraflı tarafsız birçok ismin videolarını beğenerek takip ettiği Radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan, öğle saatlerinde yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

İki oğlu da koronavirüse yakalandı

Metan, Twitter hesabından yaptığı duyuruda oğullarının koronavirüse yakalandığını açıkladı. Küçük oğlunun durumunun biraz daha ağır olduğunu söyleyen Metan, takipçilerinden dua etmelerini istedi.

Adem Metan dua istedi

Adem Metan'ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Büyük oğlum Ömer’in ardından henüz 6 aylık olan küçük oğlum S.Hamza’nın da yüksek ateş, şiddetli öksürük sonrası testi pozitif çıktı. Abisine göre biraz ağır geçiriyor. Hastaneye yatırdık. Önce Rabbime sonra dualarınıza sığındık"

 

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